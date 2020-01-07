Канада прагне збереження ядерної угоди з Іраном — Трюдо

Європейський Союз та Канада сподіваються на збереження чинності ядерної угоди з Іраном.

Про це йшлося під час телефонної розмови між прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, повідомили в офісі глави канадського уряду.

“Прем’єр-міністр Трюдо та Президент Мішель висловили спільну підтримку збереженню Спільного комплексного плану дій та його важливої ролі у регіональній та глобальній безпеці”, - йдеться у поширеній офісом Трюдо заяві.

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У відомстві додали, що двоє лідерів “погодилися продовжити співпрацю між Канадою, ЄС та іншими міжнародними партнерами стосовно пропагування регіональної стабільності”.

“Двоє лідерів поговорили про ситуацію в Іраку. Вони наголосили на необхідності деескалації та діалогу, а також закликали усі сторони до стриманості. Вони погодилися щодо важливості зусиль із пропагування об’єднаного та стабільного Іраку й боротьби проти ІДІЛ”, - зазначили у Трюдо.

Як повідомлялося, у ніч проти п’ятниці, 3 січня, командувач спецсил “Ель-Кудс” іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті в результаті ракетного удару у районі аеропорту Багдада. Президент США Дональд Трамп особисто віддав наказ про цей удар.

У відповідь духовний лідер Ірану аятола Сеєд Алі Хосейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід очікувати “жорстокої помсти”. Незабаром після цього Іран оголосив про свій вихід із так званої ядерної угоди, з якої ще раніше вийшли США за ініціативи президента Дональда Трампа.

Фото: Justin Ttang / The Canadian press