Канада продовжить допомагати Іраку - глава МЗС

Канада готова й надалі надавати Іраку усесторонню допомогу для стабілізації ситуації в країні.

Про це йшлося під час розмови між міністрами закордонних справ Канади та Іраку Франсуа-Філіпом Шампанем та Мухаммедом Алі аль-Хакімом, повідомили у канадському МЗС.

"Канада активно залучена до гуманітарних, військових та дипломатичних зусиль із підтримки Іраку. Міністр Шампань пообіцяв продовжувати співпрацю із урядом Іраку з метою досягнення миру, стабільності та процвітання, на які заслуговують іракці", - зазначили у дипломатичному відомстві.

Міністр Шампань також "підтвердив відданість Канади стабільному та об’єднаному Іраку, а також забезпеченню тривалої перемоги над ІДІЛ". "Обоє міністрів погодилися із важливістю зменшення напруження, оскільки мир та стабільність є ключовими для продовження політичних та економічних реформ в Іраку", - наголосили у МЗС.

Нагадаємо, парламент Іраку у неділю проголосував за виведення тисяч американських військових з військових баз у країні після ракетного удару, внаслідок якого загинув командувач спеціальних сил Ірану генерал Касем Сулеймані.

Як повідомлялося, командувач елітних сил "Ель-Кудс" з Корпусу вартових ісламської революції Ірану генерал Касем Сулеймані, а також заступник командира іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс у п’ятницю були ліквідовані ракетним ударом поблизу летовища Багдаду.

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммед Джавад Заріф назвав вбивство командира елітного іранського спецзагону "Ель-Кудс" генерала Касема Сулеймані "актом міжнародного тероризму з боку США".