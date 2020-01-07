Військових з Іраку виводять ще дві країни

Словаччина та Німеччина виводять своїх військових з Іраку.

Про це інформує Slovak Spectator.

"Словацькі війська в Іраку, що беруть участь у навчальній місії НАТО, тимчасово були передислоковані до іншої країни", - повідомили в уряді 7 січня.

Словацький уряд вживатиме подальших заходів на основі консультацій з союзниками.

У свою чергу Німеччина вирішила частково вивести з Іраку своїх військових, повідомляє ANF.

"Німецький уряд наказав частково вивести війська (Бундесвер) з Іраку", - йдеться у повідомленні.

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Виведення іноземних військ викликане збільшенням кількості атак на бази коаліції в Іраку. У коаліції зазначили, що таке рішення може бути переглянуте.

Як повідомлялося, командувач елітних сил «Ель-Кудс» з Корпусу вартових ісламської революції Ірану генерал Касем Сулеймані, а також заступник командира іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс у п’ятницю були ліквідовані ракетним ударом поблизу летовища Багдада.

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммед Джавад Заріф назвав вбивство командира елітного іранського спецзагону «Ель-Кудс» генерала Касема Сулеймані «актом міжнародного тероризму з боку США».

31 грудня у Багдаді протестувальники прорвалися на територію посольства США в Іраку, розтрощивши приміщення пропускного пункту, камери спостереження та вікна.

фото: Slovak Spectator