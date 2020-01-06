Посол США в Афганістані залишив посаду

Посол США в Афганістані Джон Басс залишив свою посаду на тлі загострення відносин Вашингтона та сусіднього з Афганістаном Ірану.

Про це повідомляє AР.

"Посол США Джон Басс залишив Кабул у понеділок, тому що його дворічне перебування на посаді головного дипломата Америки у постраждалому від війни Афганістані завершилося", - йдеться у повідомленні.

Його від'їзд відбувся на тлі напруженості у відносинах США з сусіднім Іраном після авіаудару США в Багдаді, у результаті якого загинув іранський генерал-майор Сулеймані.

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Згідно з рішенням Державного департаменту США, до ухвалення рішення про заміну Басса Вашингтон призначає тимчасовим повіреним Росса Уілсона, який був послом Америки в Туреччині та Азербайджані. У найближчі тижні він прибуде до столиці Афганістану.