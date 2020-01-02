Таліби вбили 20 силовиків на півночі Афганістану

Унаслідок нападів бойовиків "Талібану" на поліцейські відділки на півночі Афганістану загинули 20 працівників сил безпеки.

Про це повідомляє Анадолу з посиланням на афганську поліцію.

"Бойовики руху "Талібан" атакували поліцейські відділки в провінціях Балх і Кундуз на півночі Афганістану: загинули 20 співробітників сил безпеки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, за даними шефа поліції Балху Мухаммеда Аджмала Фаїза, в ході нападу на поліцейський відділок у повіті Алем Хіл загинули шестеро військових і двоє поліцейських.

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Представники поліції Кундузу поінформували, що таліби атакували поліцейську дільницю в повіті Дашті Арчі. У результаті загинули 12 працівників сил безпеки, ще двоє поранені.

Водночас таліби повідомили, що в результаті цих двох нападів були вбиті 30 силовиків.