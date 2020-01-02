Таліби вбили 20 силовиків на півночі Афганістану

Таліби вбили 20 силовиків на півночі Афганістану

Укрінформ
Унаслідок нападів бойовиків "Талібану" на поліцейські відділки на півночі Афганістану загинули 20 працівників сил безпеки.

Про це повідомляє Анадолу з посиланням на афганську поліцію.

"Бойовики руху "Талібан" атакували поліцейські відділки в провінціях Балх і Кундуз на півночі Афганістану: загинули 20 співробітників сил безпеки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, за даними шефа поліції Балху Мухаммеда Аджмала Фаїза, в ході нападу на поліцейський відділок у повіті Алем Хіл загинули шестеро військових і двоє поліцейських.

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Представники поліції Кундузу поінформували, що таліби атакували поліцейську дільницю в повіті Дашті Арчі. У результаті загинули 12 працівників сил безпеки, ще двоє поранені.

Водночас таліби повідомили, що в результаті цих двох нападів були вбиті 30 силовиків.

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