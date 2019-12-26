В Афганістані таліби викрали майже 30 активістів руху за мир
Укрінформ
На заході Афганістану бойовики Талібану напали на конвой Народного руху за мир та викрали близько трьох десятків осіб.
Про це повідомляє AР з посиланням на місцеву поліцію.
«Таліби влаштували засідку на мирний конвой у західному Афганістані та викрали 26 активістів, членів руху за мир», - ідеться у повідомленні.
Водночас представник Народного руху за мир в Афганістані Бісмілла Ватандост заявив про викрадення 27 активістів.
Як повідомляється, бойовики влаштували засідку в районі Бала Булук у провінції Фарах. Вони зупинили колону із шести автомобілів, узяли на себе кермування та відвезли активістів у невідомому напрямі.
Поліція організувала операцію з пошуку та визволення активістів.