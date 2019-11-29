Трамп в Афганістані заявив про можливу угоду з "Талібаном"
Про це повідомляє DW.
"Радикально-ісламістський рух "Талібан" прагне укласти угоду і готовий до перемир'я, заявив президент США Дональд Трамп в Афганістані", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що глава Білого дому відвідав найбільшу американську військову частину поблизу Баграма, за 50 км на північ від Кабула, а також зустрівся з президентом Афганістану Ашрафом Гані.
Як повідомляв Укрінформ, президент США здійснив несподіваний візит до Афганістану на американську базу, щоб привітати військових з Днем подяки.
Це перший візит Трампа до Афганістану, але вже другі його відвідини зони бойових дій. У 2018 році, на наступний день після Різдва, чинний президент США побував на військовій базі в Іраку.
Фото: The White House