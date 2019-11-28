Трамп несподівано прилетів до Афганістану
Це перший візит Трампа на посаді президента до Афганістану, повідомляє The Washington Post.
"Літак Трампа о 20:30 за місцевим часом приземлився на авіабазі Баграм, де розташований вузол повітряних операцій США в Афганістані", - зазначає видання.
Уточнюється, що Трамп таємно вилетів "на борту номер один" з Флориди, куди він завітав напередодні.
Це перший візит Трампа до Афганістану, але вже другі його відвідини зони бойових дій. У 2018 році, на наступний день після Різдва, чинний президент США побував на військовій базі в Іраку.
Неочікувані візити президентів США під час свят на військові бази, розташовані в зонах бойових дій, - своєрідний символ підтримки армії. До того ж такі відвідини зазвичай підвищують рівень електоральної підтримки господаря Білого дому.
Фото: The White House