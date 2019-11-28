Трамп несподівано прилетів до Афганістану

Президент США здійснив несподіваний візит до Афганістану на американську базу, аби привітати військових із Днем подяки.

Це перший візит Трампа на посаді президента до Афганістану, повідомляє The Washington Post.

"Літак Трампа о 20:30 за місцевим часом приземлився на авіабазі Баграм, де розташований вузол повітряних операцій США в Афганістані", - зазначає видання.

Уточнюється, що Трамп таємно вилетів "на борту номер один" з Флориди, куди він завітав напередодні.

Це перший візит Трампа до Афганістану, але вже другі його відвідини зони бойових дій. У 2018 році, на наступний день після Різдва, чинний президент США побував на військовій базі в Іраку.

Неочікувані візити президентів США під час свят на військові бази, розташовані в зонах бойових дій, - своєрідний символ підтримки армії. До того ж такі відвідини зазвичай підвищують рівень електоральної підтримки господаря Білого дому.

Фото: The White House