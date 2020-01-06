Нідерланди призупинили навчальну місію в Іраку.

Про це повідомляє NOS.

“На даний момент нідерландська навчальна місія на півночі Іраку призупинена”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, міжнародна антитерористична коаліція операції "Непохитна рішучість", очолювана США, зупиняє підготовку в Іраку місцевих сил безпеки та участь в боротьбі проти терористичної організації "Ісламська держава".

Тимчасове припинення операції викликане збільшенням кількості атак на бази коаліції в Іраку. У коаліції зазначили, що таке рішення може бути переглянуте.

Як відомо, командувач елітних сил "Ель-Кудс" з Корпусу вартових ісламської революції Ірану генерал Касем Сулеймані, а також заступник командира іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс 3 січня були ліквідовані ракетним ударом поблизу летовища Багдада.

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммед Джавад Заріф охарактеризував вбивство командира елітного іранського спецзагону "Ель-Кудс" генерала Касема Сулеймані як "акт міжнародного тероризму з боку США".

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31 грудня у Багдаді протестувальники прорвалися на територію посольства США в Іраку.

Зі зв'язку з цим державний секретар США Майк Помпео відтермінував свій запланований на 3 січня візит до України через необхідність перебування у Вашингтоні, аби продовжити відстежувати ситуацію в Іраку та забезпечувати безпеку американців на Близькому Сході.