Меркель не планує “омолоджувати” міністрів

Канцлер ФРН Ангела Меркель не планує оновлювати склад свого уряду.

Про це, як повідомляє кореспондент Укрінформу, сказав її речник Штеффен Зайберт, коментуючи заяву глави Християнсько-соціального союзу Маркуса Зьодера про необхідність омолодження уряду.

«Федеральний канцлер Меркель працює добре та із задоволенням з усіма своїми міністрами», - заявив Зайберт.

За його словами, в уряду є проєкти на цей законодавчий період.

Голова ХСС, «сестринської» до Християнсько-демократичного союзу Меркель партії, та прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер 5 січня несподівано закликав до кадрових змін у федеральному уряді. «Ми повинні омолодитись та відновити урядову команду до середини цього року, тому що їй потрібен дух оптимізму», - заявив політик, не уточнивши, яких саме міністрів він вважає «зайвими» в урядовій команді.

Найстаршим у Кабінеті 65-річної Меркель є 70-річний Горст Зеегофер, міністр внутрішніх справ, який до Зьодера очолював ХСС і уряд Баварії.

Нинішній коаліційний (ХДС/ХСС і СДПН) уряд ФРН викликає чимало критики і розмов про те, що він може й не допрацювати свій строк до чергових парламентських виборів у 2021 році.