Меркель не планує “омолоджувати” міністрів

Меркель не планує “омолоджувати” міністрів

Укрінформ
Канцлер ФРН Ангела Меркель не планує оновлювати склад свого уряду.

Про це, як повідомляє кореспондент Укрінформу, сказав її речник Штеффен Зайберт, коментуючи заяву глави Християнсько-соціального союзу Маркуса Зьодера про необхідність омолодження уряду.

«Федеральний канцлер Меркель працює добре та із задоволенням з усіма своїми міністрами», - заявив Зайберт.

За його словами, в уряду є проєкти на цей законодавчий період.

Голова ХСС, «сестринської» до Християнсько-демократичного союзу Меркель партії, та прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер 5 січня несподівано закликав до кадрових змін у федеральному уряді. «Ми повинні омолодитись та відновити урядову команду до середини цього року, тому що їй потрібен дух оптимізму», - заявив політик, не уточнивши, яких саме міністрів він вважає «зайвими» в урядовій команді.

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Найстаршим у Кабінеті 65-річної Меркель є 70-річний Горст Зеегофер, міністр внутрішніх справ, який до Зьодера очолював ХСС і уряд Баварії.

Нинішній коаліційний (ХДС/ХСС і СДПН) уряд ФРН викликає чимало критики і розмов про те, що він може й не допрацювати свій строк до чергових парламентських виборів у 2021 році.

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