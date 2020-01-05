Туреччина почала перекидати свої війська до Лівії — Ердоган
Укрінформ
Анкара почала перекидати своїх військових на територію Лівії.
Про це заявив 5 січня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган в інтерв'ю CNN Turk.
Туреччина підтримає визнаний ООН Уряд національної згоди проти генерала Хафтара, якому допомагає Росія.
Завданням турецьких військових, за словами президента, є "координація і забезпечення стабільності".
Як повідомляв Укрінформ, парламент Туреччини прийняв закон про мандат на відрядження військ до Лівії.
У документі, серед іншого, зазначається, що такий крок необхідний, оскільки загострення ситуації в Лівії буде мати негативний вплив на інтереси Туреччини в регіоні.
Фото: АА