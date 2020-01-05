Туреччина почала перекидати свої війська до Лівії — Ердоган

Анкара почала перекидати своїх військових на територію Лівії.

Про це заявив 5 січня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган в інтерв'ю CNN Turk.

Туреччина підтримає визнаний ООН Уряд національної згоди проти генерала Хафтара, якому допомагає Росія.

Завданням турецьких військових, за словами президента, є "координація і забезпечення стабільності".

Як повідомляв Укрінформ, парламент Туреччини прийняв закон про мандат на відрядження військ до Лівії.

Читайте також: Парламент Лівії проголосував проти турецької військової допомоги

У документі, серед іншого, зазначається, що такий крок необхідний, оскільки загострення ситуації в Лівії буде мати негативний вплив на інтереси Туреччини в регіоні.

Фото: АА