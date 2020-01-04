Парламент Лівії проголосував проти турецької військової допомоги

Парламент Лівії проголосував проти укладених урядом національної єдності двосторонніх угод із Туреччиною.

Про це заявив речник парламенту Лівії, інформує DW.

"Лівійські парламентарії визнали недійсними укладені урядом національної єдності Лівії угоди з Туреччиною про морський кордон та військове співробітництво", - зазначив речник.

Обидві угоди керівник визнаного ООН уряду національної єдності Фаїз Сарадж підписав наприкінці листопада 2019 року разом із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

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Угода про військове співробітництво передбачала можливість відправлення турецьких військових для підтримки військ уряду національної єдності в боротьбі проти сил командувача самопроголошеної "Лівійської національної армії" (ЛНА) Халіфи Хафтара, якого підтримує парламент Лівії.

Крім того, парламентарії висловилися за розрив відносин із Туреччиною. Союзний до Хафтара парламент також вирішив розпочати розслідування щодо Фаїза Сараджа, звинувативши його у "державній зраді".

Нагадаємо, у Лівії панує двовладдя. На заході країни у столиці Триполі перебуває сформований за підтримки ООН уряд національної єдності. Крім ООН, його активно підтримують Італія, Катар та Туреччина.

Натомість на сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на ЛНА на чолі з Халіфою Хафтаром. Він отримує військову підтримку з боку Єгипту, Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) та Франції. Експерти кажуть і про підтримку Хафтара Москвою.

Фото: DW