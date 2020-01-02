Туреччина схвалила відправлення військ у Лівію

Великі національні збори (парламент) Туреччини ухвалили закон про мандат на відправлення військ до Лівії.

Відповідне рішення парламент затвердив у четвер, 2 січня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Рішення ухвалено, "за" проголосували 325 депутатів", - оголосив за результатами голосування спікер парламенту Містафа Шентоп.

Засідання розпочалося о 14.00 за місцевим часом (13.00 за київським), розгляд та обговорення тривало більш як 3 години. Поданий президентом Туреччини законопроєкт про направлення військ до Лівії був єдиним пунктом порядку денного.

Мандат визначає відправлення турецьких військ до Лівії терміном на один рік та передбачає, що межі повноважень будуть окреслені президентом.

У цьому документі, серед іншого, вказано, що війська до Лівії потрібно відправляти, оскільки у разі загострення ситуації в цій країні, переростання конфлікту в громадянську війну, це матиме негативний вплив на інтереси Туреччини в регіоні.

Як повідомлялося, Великі національні збори Туреччини 21 грудня 2019 року ратифікували меморандум про порозуміння у питаннях безпеки та військової співпраці з Лівією, що створило юридичну основу для розміщення в цій африканській країні турецького контингенту. Пізніше президент Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що Анкара отримала відповідне прохання від міжнародно визнаного уряду національної єдності в Лівії.

Нині у Лівії зберігається двовладдя. На заході країни діє сформований за підтримки ООН уряд національної єдності. На сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на Лівійську національну армію, очолювану генералом Хафтаром.

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