До кордону з Туреччиною прямують до 250 тисяч сирійських біженців - Ердоган

Із Сирії до турецького кордону прямують 200-250 тисяч біженців у пошуку прихистку та безпечного місця перебування через загострення безпекової ситуації в окремих регіонах країни.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, виступаючи у четвер в Анкарі на симпозіумі, присвяченому розвитку міст та безпеці, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«200-250 тисяч сирійських біженців рухаються до нашого кордону. Ми намагаємось запобігти цьому, але це складно, бо йдеться про життя людей», - сказав Ердоган.

Він також наголосив, що Туреччина, яка вже стала прихистком для 5 млн біженців, 4 млн з яких – сирійці, не може оточити себе колючим дротом та діяти як країни Заходу в такому випадку, захищаючи себе від біженців.

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«Сьогодні найбільша дилема, до якої дійшов Захід, - це подвійні стандарти... Чому вони не відчиняють свої двері? Ми ж відкрили свої двері, керуючись принципами нашої культури та віри… Ми не можемо відгородитися від людей бар'єрами чи натягнути колючі дроти, як це нині робить Захід», - сказав турецький президент.

За його словами, одним із найважливіших глобальних питань сьогодення залишається безпека, зокрема безпека міст та їхнього населення, відповідальність за яку, за вжиття заходів проти тероризму та злочинності лежить на державі.