Військове втручання Туреччини в Лівії лише поглибить кризу в країні – ЄС

Євросоюз висловив глибоке занепокоєння рішенням Великих Національних Зборів Туреччини від 2 січня щодо дозволу на військове втручання в Лівії.

Відповідна позиція відображена в заяві речника ЄС, яка оприлюднена у п’ятницю на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

“Євросоюз ще раз висловлює глибоке переконання, що не існує військового шляху для вирішення кризи в Лівії. Дії з підтримки сторін, які воюють у цьому конфлікті, призведуть лише до подальшої дестабілізації країни та регіону”, - йдеться у документі.

Євросоюз нагадав, що повна повага до ембарго ООН на постачання зброї в Лівію є імперативом для всіх міжнародних партнерів.

“Підтримка зусиль спеціального представника ООН Гасана Саламе (Ghassan Salamé) та Берлінського процесу є єдиним шляхом до мирної, стабільної та безпечної Лівії. ЄС продовжить активне залучення у всі зусилля і заходи з деескалації та всі кроки до ефективного припинення вогню й поновлення політичних переговорів”, - йдеться у заяві речника ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, парламент Туреччини ухвалив закон про мандат на відрядження військ до Лівії.

У документі, серед іншого, вказано, що такий крок необхідний, оскільки загострення ситуації в Лівії матиме негативний вплив на інтереси Туреччини в регіоні.