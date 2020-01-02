Трамп застеріг Ердогана: військове втручання ускладнить ситуацію в Лівії

Президент США дав зрозуміти своєму турецькому колезі, що втручання в конфлікт у Лівії може значно ускладнити ситуацію в цій країні.

Про це повідомляє DW з посиланням на пресслужбу Білого дому.

“Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп застеріг турецького колегу Реджепа Таїпа Ердогана щодо відправки турецьких військ до Лівії. Про це Трамп сказав під час проведеної в четвер, 2 січня, телефонної розмови з турецьким лідером”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що, на думку Трампа, іноземне втручання в конфлікт у Лівії може лише ускладнити ситуацію в цій північноафриканській країні.

Як повідомлялося, парламент Туреччини ухвалив закон про мандат на відрядження військ до Лівії.

У документі, серед іншого, вказано, що такий крок необхідний, оскільки загострення ситуації в Лівії матиме негативний вплив на інтереси Туреччини в регіоні.

Фото: The White House