Меморандуми з Лівією, аеропорт та житло: Ердоган підбив підсумки року в новорічному зверненні

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган одним із головних досягнень року назвав підписані з Лівією меморандуми про порозуміння у питаннях безпеки, військової співпраці та обмеження юрисдикції на морі.

Про це він сказав у новорічному зверненні до народу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Меморандуми, підписані з Лівією наприкінці листопада, принесли нашій країні значні стратегічні вигоди… Намагання ізолювати Туреччину в Середземномор’ї провалилися завдяки вжитим нами крокам», - сказав Ердоган.

За словами президента, у 2019 році Туреччина пережила події історичного значення та реалізувала ряд важливих стратегічних проєктів, серед яких місцеві, відкриття аеропорту «Стамбул», операція «Джерело миру», презентація вітчизняного електрокара, відкриття автобану Стамбул-Ізмір, запуск проєкту з масштабного будівництва соціального житла.

«Ми залишаємо позаду 2019 рік, протягом якого ми разом були свідками історичних подій, сподіваємось, ми вступимо в 2020 рік, де ми разом переживатимемо набагато кращі події», - наголосив Ердоган.

Він також висловив сподівання на успішну реалізацію проєкту поетапного будівництва каналу «Стамбул», побажав Туреччині, її народу та всьому світові миру, спокою, добробуту та процвітання у новому році.

Фото: АА