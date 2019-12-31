Парламент Туреччини обговорить розміщення військ в Лівії: Ердоган вніс подання

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вніс до парламенту країни подання щодо розміщення турецьких військ у Лівії на прохання тамтешнього міжнародно визнаного уряду.

Про це повідомляє Anadolu.

Очікується, що парламент розгляне це подання вже 2 січня. Вочевидь депутати підтримають його, бо «Партія справедливості та розвитку» Ердогана та ультраправа «Партія націоналістичного руху» вже заявили про підтримку відправлення військ, а вони мають більшість.

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Як повідомляв Укрінформ, великі національні збори Туреччині ратифікували меморандум про порозуміння у питаннях безпеки та військової співпраці з Лівією, що створює юридичну основу для розміщення в цій африканській країні турецького контингенту.

Наразі у Лівії зберігається двовладдя. На заході країни діє сформований за підтримки ООН уряд національної єдності. На сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на Лівійську національну армію, очолювану генералом Хафтаром.

Фото: АА