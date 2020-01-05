В Японії посилять контроль на кордоні після втечі експрезидента Nissan

В Японії посилять контроль на кордоні після втечі експрезидента Nissan

Укрінформ
Уряд Японії планує посилити контроль на кордоні після втечі експрезидента компанії Nissan Карлоса Гона.  

Про це повідомляє AP.

"Міністр юстиції Японії в неділю назвала втечу колишнього голови корпорації Nissan Карлоса Гона, під час того, як він очікував судового розгляду за звинуваченнями у вчиненні фінансових злочинів, невиправданою помилкою та пообіцяла посилити перевірки на кордоні", - йдеться у повідомленні.

Міністр юстиції Японії Масако Морі заявила, що наказала почати розслідування після того, як Карлос Гон декілька днів тому заявив про те, що він перебуває у Лівані.

Урядовець сказала, що його заставу скасовано, а Інтерпол оголосив його у розшук. Крім того, вона наголосила, що контроль на кордоні потрібно посилити, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому.

Водночас Морі не повідомила про будь-які конкретні заходи, які Японія може вжити, щоб повернути Гона. У Японії немає угоди про екстрадицію з Ліваном.

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Як повідомлялося, влада Японії звинуватила Карлоса Гона у заниженні оцінки вартості, перенесенні особистих фінансових втрат на Nissan, а також у неналежній звітності щодо власних прибутків. Він заявив, що співпрацюватиме зі слідством, й після перебування більш як 100 днів під арештом був звільнений під суворі зобов’язання: не залишати Токіо й бути під постійним контролем. Повторно Гона заарештували у квітні 2019 року, відразу після того, як він оголосив про намір провести пресконференцію та розповісти про свою справу. Згодом його звільнили з додатковою умовою: Гону було заборонено спілкуватися з дружиною. Гон вважається творцем альянсу Nissan з Renault та Mitsubishi Motors. Він очолював одночасно Nissan та Renault.

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