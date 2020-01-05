В Японії посилять контроль на кордоні після втечі експрезидента Nissan

Уряд Японії планує посилити контроль на кордоні після втечі експрезидента компанії Nissan Карлоса Гона.

Про це повідомляє AP.

"Міністр юстиції Японії в неділю назвала втечу колишнього голови корпорації Nissan Карлоса Гона, під час того, як він очікував судового розгляду за звинуваченнями у вчиненні фінансових злочинів, невиправданою помилкою та пообіцяла посилити перевірки на кордоні", - йдеться у повідомленні.

Міністр юстиції Японії Масако Морі заявила, що наказала почати розслідування після того, як Карлос Гон декілька днів тому заявив про те, що він перебуває у Лівані.

Урядовець сказала, що його заставу скасовано, а Інтерпол оголосив його у розшук. Крім того, вона наголосила, що контроль на кордоні потрібно посилити, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому.

Водночас Морі не повідомила про будь-які конкретні заходи, які Японія може вжити, щоб повернути Гона. У Японії немає угоди про екстрадицію з Ліваном.

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Як повідомлялося, влада Японії звинуватила Карлоса Гона у заниженні оцінки вартості, перенесенні особистих фінансових втрат на Nissan, а також у неналежній звітності щодо власних прибутків. Він заявив, що співпрацюватиме зі слідством, й після перебування більш як 100 днів під арештом був звільнений під суворі зобов’язання: не залишати Токіо й бути під постійним контролем. Повторно Гона заарештували у квітні 2019 року, відразу після того, як він оголосив про намір провести пресконференцію та розповісти про свою справу. Згодом його звільнили з додатковою умовою: Гону було заборонено спілкуватися з дружиною. Гон вважається творцем альянсу Nissan з Renault та Mitsubishi Motors. Він очолював одночасно Nissan та Renault.