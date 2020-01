В результаті авіаудару по Триполі загинули 28 студентів військового коледжу

Про це передає лівійський інформаційний портал Afrigatenews.

За інформацією Уряду національної єдності, авіанальоту зазнав житловий квартал Ель-Хадба ель-Хадра лівійської столиці, де розташований коледж.

Міжнародно визнаний Уряд національної єдності Лівії, що базується в Тріполі, поклав відповідальність за авіаудар на Лівійську національну армію, яку очолює генерал Халіфа Хафтар.

phones of the dead brought to the hospital you can Follow these conversations from one of the college students, and you will know the truth about what was happening to them and the military college

He speaks of disobedience as some refused to hand over to ((mercenaries )). pic.twitter.com/D9fWtilK0n