В результаті авіаудару по Триполі загинули 28 студентів військового коледжу

В результаті авіаудару по Триполі загинули 28 студентів військового коледжу

Укрінформ
Щонайменше 28 кадетів військового коледжу загинули, 18 отримали поранення в суботу ввечері в результаті авіаудару по військовому коледжу в Триполі.

Про це передає лівійський інформаційний портал Afrigatenews.

За інформацією Уряду національної єдності, авіанальоту зазнав житловий квартал Ель-Хадба ель-Хадра лівійської столиці, де розташований коледж.

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Міжнародно визнаний Уряд національної єдності Лівії, що базується в Тріполі, поклав відповідальність за авіаудар на Лівійську національну армію, яку очолює генерал Халіфа Хафтар.

Нагадаємо: у п'ятницю, 3 січня, Лівійська національна армія активізувала наступ на Триполі. Халіфа Хафтар звинуватив Туреччину в спробі "відновити контроль над Лівією" і заявив, що країна опинилася перед загрозою з боку "колонізатора".

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Так Хафтар відреагував на рішення парламенту Туреччини в четвер, 2 січня, підтримати подання уряду країни про направлення військового контингенту в Лівії.

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