В результаті авіаудару по Триполі загинули 28 студентів військового коледжу

Щонайменше 28 кадетів військового коледжу загинули, 18 отримали поранення в суботу ввечері в результаті авіаудару по військовому коледжу в Триполі.

Про це передає лівійський інформаційний портал Afrigatenews.

За інформацією Уряду національної єдності, авіанальоту зазнав житловий квартал Ель-Хадба ель-Хадра лівійської столиці, де розташований коледж.

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Міжнародно визнаний Уряд національної єдності Лівії, що базується в Тріполі, поклав відповідальність за авіаудар на Лівійську національну армію, яку очолює генерал Халіфа Хафтар.

phones of the dead brought to the hospital you can Follow these conversations from one of the college students, and you will know the truth about what was happening to them and the military college

He speaks of disobedience as some refused to hand over to ((mercenaries )). pic.twitter.com/D9fWtilK0n — M. LNA.2 (@MLNA27) January 5, 2020

Mitigate airbase still under heavy bombardment. — M. LNA.2 (@MLNA27) January 5, 2020

Нагадаємо: у п'ятницю, 3 січня, Лівійська національна армія активізувала наступ на Триполі. Халіфа Хафтар звинуватив Туреччину в спробі "відновити контроль над Лівією" і заявив, що країна опинилася перед загрозою з боку "колонізатора".

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Так Хафтар відреагував на рішення парламенту Туреччини в четвер, 2 січня, підтримати подання уряду країни про направлення військового контингенту в Лівії.