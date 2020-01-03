Пташиний грип у Польщі біля кордону з Україною вбив 25 тисяч індиків

На трьох фермах, де вирощують індиків, на сході Польщі - поблизу кордону з Україною - виявлено вірус пташиного грипу.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Від пташиного грипу загинули 25 тис. індиків на фермах у населеному пункті Усцімув Любартівського повіту Люблінського воєводства на сході країни. Очільник воєводства Лех Справка видав розпорядження обмежити вивезення свійської птиці з регіону,

“Підтверджено загибель близько 25 тис. голів птиці. Частину з них уже вивезено для утилізації, решту готують до цього”, - повідомив ветеринарний лікар Люблінського воєводства Павел Пьотровський.

За його словами, зараз триває підготовка до забою усієї свійської птиці у районі, прилеглому до епіцентру пошесті.

Пьотровський також визнав, що поки складно оцінити, скільки саме птиці підлягає забою, адже в цьому районі діє багато ферм.

Після засідання групи кризового реагування люблінський воєвода визначив зону ураження радіусом три кілометри, а додаткову зону, де є небезпека виявлення пташиного грипу – не менше семи кілометрів. На цій території істотно обмежується транспортування птиці.

Власників ферм зобов'язали тримати птицю у закритих приміщеннях, що має обмежити поширення вірусу, а також розмістити на навколишніх дорогах дезінфекційні мати.

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Ветеринарна інспекція Польщі в четвер підтвердила, що 31 грудня у Люблінському воєводстві вперше за 2019 рік виявлено вірус пташиного грипу. У зв'язку з цим слід ужити максимальних заходів біологічного захисту – убезпечити ферми від проникнення диких тварин і птахів, ретельно дезінфікувати приміщення, де утримується домашня птиця.

За оцінками воєводи, додатково в районі виявлення вірусу може бути знищено 60-70 тис. голів свійської птиці. При цьому він запевнив, що всі фермери отримають відшкодування за ринковими цінами.