Берлін вважає "нормандський саміт" однією з історій успіху 2019 року

У Німеччині вважають, що 2019-й був роком, сповненим викликів для миру та співпраці по всьому світі, але були в ньому і "яскраві плями та історії успіху", які дають надію на успіх і в новому році.

МЗС ФРН наводить вісім прикладів таких успішних історій, першою з яких іде Україна.

"Україна: Деескалація та зміцнення довіри… Якщо готовність до налагодження довіри збережеться, 2020 рік може стати важливим роком для вирішення конфлікту в Україні", - йдеться у дописі.

У ньому наголошується, що жителі сходу України вимушені шосту зиму жити в умовах війни: 13 тисяч загиблих, 30 тисяч поранених та понад мільйон людей залишили свої домівки - сумні результати цього конфлікту, який триває уже занадто довго.

Але врешті-решт, як зазначили в Берліні, з’явився розвиток подій, який дає надію: у грудні 2019 року вперше за три роки відбувся саміт у нормандському форматі, на якому лідери України, Росії, Франції та Німеччини домовились про всебічне та стале припинення вогню та обмін полоненими. “До цього Україна та підтримувані Росією сепаратисти відвели свої війська у трьох пунктах, щоб зменшити ризик ескалації”, - йдеться у дописі.

Також у ньому перераховуються такі історії, як: зміцнення мультилатералізму в рамках ООН, яка святкуватиме у 2020 своє 75-річчя; проведення глобального форуму з допомоги біженцям у грудні в Женеві; головування ФРН у Раді ООН з прав людини в Рік прав людини та в Раді Європи, а також головування в ЄС в другому півріччі; посилення Німеччиною боротьби за пам'ять і проти антисемітизму через 75 років після звільнення концтабору Освенцим; скликання в квітні 2019 року Німеччиною на чолі Ради безпеки ООН наради щодо договору про нерозповсюдження, що закладає основу для договору про ядерне озброєння; демократичні процеси в Тунісі.