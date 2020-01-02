Нетаньягу проситиме парламент про імунітет

Очільник уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньягу має намір звернутися до Кнесету з проханням надати йому недоторканність.

Про це інформує DW.

"Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу звернеться до Кнесету з проханням надати йому імунітет на тлі звинувачень у корупції та можливого кримінального переслідування. Про своє бажання Нетаньягу заявив у середу, 1 січня. Ізраїльський прем'єр наголосив, що йдеться про обмежену в часі недоторканність. Крім того, він переконаний, що зможе довести в суді свою невинуватість", - ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що Нетаньяху заявив: "Я прагну ще багато років керувати Ізраїлем, аби досягнути історичних успіхів".

Як повідомлялося, на початку жовтня в Ізраїлі розпочалося досудове слухання справи проти Нетаньягу. Прем'єр-міністру може загрожувати до 10 років позбавлення волі, якщо він буде засуджений за хабарництво, та максимальний трирічний термін за шахрайство і зловживання довірою.

Нетаньяху відкинув усі звинувачення і заявив, що справа є політично мотивованою, аби змістити його з посади.