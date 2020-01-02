Новорічні протести у Гаазі: затримали понад 40 осіб

У нідерландській Гаазі новорічної ночі за участь в акціях протестів та підпали затримали 44 особи.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Мешканці Гааги, обурені забороною традиційного новорічного багаття, розводили вогонь просто на вулицях. У результаті, за даними поліції та пожежників, випадків хуліганства було значно більше ніж у попередні роки. Протягом новорічної ночі затримали 44 особи.

Новорічні протести у Гаазі / Фото: Ірина Драбок, Укрінформ

У місті Арнем через пожежу в житловому будинку, яку спричинив феєрверк, загинули двоє людей. Заарештовано двох підозрюваних, хлопців 12 та 13 років.

Напружена ніч була і в Роттердамі. Десятки людей - значно більше, ніж торік - опинилися в лікарнях з травмами та опіками.

Після гучного святкування Нового року нідерландці традиційно подалися на берег Північного моря, на масове купання. Тисячі людей від самого ранку вишикувалися у довжелезні черги, щоб придбати за три євро квиток і скупатися під музику. У подарунок усім охочим роздавали помаранчеві шапочки та частували гороховим супом.

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Як повідомляв Укрінформ, торік під час святкування Нового року в Гаазі сталася пожежа на пляжі в районі Схевенінген. Там традиційно підпалили дві вежі з піддонів, але вогонь охопив прилеглі будинки та десятки машин. Через цю пожежу мер Гааги Пауліна Крікке була змушена піти з посади.

Традицію запалювати дві вежі з дерев’яних піддонів у новорічну ніч започаткували в 1990-х роках.