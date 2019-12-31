Через багаття протестувальників у Гаазі горять автівки

У Гаазі не вщухають акції протестів прибічників святкування Нового року з традиційним багаттям.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Жителі розводять багаття просто у дворах та на вулиці. Через такі підпали минулої ночі згоріли кілька автівок.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте закликав до спокійного та безпечного святкування Нового року.

Як повідомляв Укрінформ, торік під час святкування Нового року сталася пожежа на пляжі в районі Схевенінген. Там традиційно підпалили дві вежі з піддонів, але вогонь охопив прилеглі будинки та десятки машин. Через цю пожежу мер Гааги Пауліна Крікке була змушена піти з посади.

Традицію запалювати дві вежі з дерев’яних піддонів у новорічну ніч започаткували в 1990-х роках.