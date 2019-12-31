Нідерланди готуються до Нового року: вибухи феєрверків та пошкоджені будинки

У Нідерландах по всій країні вибухають салюти. Кожне місто готується вразити мешканців країни та туристів своїм феєрверком та окрім святкового настрою феєрверки завдають багато шкоди.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Дорослі та діти калічаться, страждає майно. Горять велосипеди та автівки.

Також по всій країні правоохоронці вже почали фіксувати випадки хуліганства, коли у двері будинків через поштову скриньку закидають феєрверки. Через такі витівки у людей пошкоджені двері та приміщення всередині, вибиті вікна. На щастя, постраждалих немає.

Як повідомляв Укрінформ, торік під час святкування Нового року сталася пожежа на пляжі в районі Схевенінген. Там традиційно підпалили дві вежі з піддонів, але вогонь вийшов з-під контролю, охопивши прилеглі будинки та десятки машин. Цього року розведення традиційного новорічного багаття під забороною.

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Виявилося, що вежі збудували заввишки 48 метрів, а за нормами їхня висота не може перевищувати 35 метрів. Через гостру критику у зв'язку з цією пожежею мер Гааги Пауліна Крікке була змушена піти з посади. Як установила Рада безпеки Нідерландів, муніципалітет знав, що вежі зводилися з порушенням норм, однак не втрутився. Традицію запалювати дві вежі з дерев’яних піддонів у новорічну ніч започаткували з 1990-х років - так жителі Дуйндорпа і сусіднього Схевенінгена змагаються за найбільше багаття.