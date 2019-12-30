У Гаазі знову мітинги через заборону традиційного новорічного багаття

У Гаазі поновилися акції протестів через заборону традиційного новорічного багаття.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У районі Схевенінген біля моря відбулася демонстрація. Кілька сотень людей, переважно молодь, пройшли із факелами, вимагаючи скасувати заборону на влаштування традиційного новорічного багаття. Близько 300 людей ходили місцями, де раніше проходило гуляння.

Також вночі молоді люди на кількох вулицях почали підпалювати легкозаймисті речі, пошкодили автівки. А ще було чутно вибухи салютів та феєрверків. Пожежники гасили багаття на вулицях. Поліція вночі затримала 10 мітингарів.

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Як повідомляв Укрінформ, торік під час святкування Нового року сталася пожежа на пляжі в районі Схевенінген. Там традиційно підпалили дві вежі з піддонів, але вогонь вийшов з-під контролю, охопивши прилеглі будинки та десятки машин.

Виявилося, що вежі збудували заввишки 48 метрів, а за нормами їхня висота не може перевищувати 35 метрів. Через гостру критику у зв'язку з цією пожежею мер Гааги Пауліна Крікке була змушена піти з посади. Як установила Рада безпеки Нідерландів, муніципалітет знав, що вежі зводилися з порушенням норм, однак, не втрутився. Традицію запалювати дві вежі з дерев’яних піддонів у новорічну ніч започаткували з 1990-х років - так жителі Дуйндорпа і сусіднього Схевенінгена змагаються за найбільше багаття.