Нідерланди охопив передріздвяний ажіотаж

У Нідерландах місцеві мешканці та туристи заполонили різдвяні ярмарки.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

На Королівському ярмарку у Гаазі люди скуповують новорічні прикраси та подарунки. Біля ятки з Санта-Класуом дорослі та діти вишикувалися в чергу, щоб сфотографуватися та потримати діда за бороду, загадуючи бажання. Усюди продають смаколики, наливають глінтвейн і гарячий шоколад.

У крамницях у центрі міста довжелезні черги. Велосипедистам заборонили їздити велодоріжкою на центральній вулиці, щоб звільнити місце для пішоходів.

У Нідерландах аншлаг на різдвяних ярмарках / Фото: Ірина Драбок, Укрінформ

Передріздвяний ажіотаж панує і в Амстердамі, Роттердамі та інших містах країни.