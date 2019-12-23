Нідерланди охопив передріздвяний ажіотаж
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Укрінформ
У Нідерландах місцеві мешканці та туристи заполонили різдвяні ярмарки.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.
На Королівському ярмарку у Гаазі люди скуповують новорічні прикраси та подарунки. Біля ятки з Санта-Класуом дорослі та діти вишикувалися в чергу, щоб сфотографуватися та потримати діда за бороду, загадуючи бажання. Усюди продають смаколики, наливають глінтвейн і гарячий шоколад.
У крамницях у центрі міста довжелезні черги. Велосипедистам заборонили їздити велодоріжкою на центральній вулиці, щоб звільнити місце для пішоходів.У Нідерландах аншлаг на різдвяних ярмарках / Фото: Ірина Драбок, Укрінформ
Передріздвяний ажіотаж панує і в Амстердамі, Роттердамі та інших містах країни.