Хорватія розпочала головування у Раді ЄС

Хорватія прийняла з 1 січня 2020 року головування в Раді ЄС, головним гаслом якого є «Сильна Європа у світі викликів».

Це гасло повною мірою відображає виклики, які постають перед Євросоюзом. Це, зокрема, зміцнення зовнішньополітичного впливу ЄС, забезпечення його глобальної ролі у боротьбі з кліматичними змінами, а також вирішенням нагальних внутрішніх проблем, які вразили Євросоюз торік.

Серед них – неспроможність Європейської Ради дійти консенсусу щодо початку переговорів з Північною Македонією і Албанією про членство, а також неспроможність попереднього Фінського головування у ЄС знайти компроміс з Європарламентом та Єврокомісією щодо формування Багаторічної фінансової перспективи на 2021-2027 роки, особливо у світлі амбітної мети ЄС щодо побудови «кліматично-нейтральної» Європи до 2050 року.

Обидва ці питання в самому ЄС розглядають як прояв інституційних проблем у внутрішній структурі організації, які підривають її авторитет і дієздатність та потребують невідкладного й конструктивного вирішення.

«Протягом шести місяців Хорватія буде очолювати роботу Європейської Ради, розбудовуючи співпрацю та погодження між країнами-членами у дусі консенсусу та взаємної поваги. Хорватія головуватиме у ЄС у часи великих змін для Європейського Союзу, на початку нового інституційного та законодавчого циклу, який розпочався після формування нового складу європейських інституцій, а також з огляду на виклики, пов’язані з процесом виходу Великої Британії з Європейського Союзу», - йдеться на вебсайті Хорватського головування ЄС.

Читайте також: Албанія прийняла у Словаччини головування в ОБСЄ

Хорватія приймає на себе головування в Європейській Раді вперше після входження до ЄС у 2013 році. На наступні шість місяців, до 30 червня 2020 року, Хорватське головування визначило для себе чотири пріоритетні напрямки діяльності: «Європа, що розвивається», «Європа, що поєднує», «Європа, що захищає» та «Впливова Європа».

Серед головних викликів, які доведеться вирішувати протягом зазначеного періоду, Програма Хорватського головування у ЄС визначає пожвавлення економічного розвитку, боротьбу з кліматичними змінами, вирішення проблеми міграції, реагування на поширення дезінформації та популізму. Ці та інші виклики, які постають перед громадянами ЄС, потребують відповіді та спільних дій.

«Лише сильна Європа може надати такі відповіді. Наша єдність є найбільшою складовою нашої сили», - зазначається в Програмі Хорватського головування.