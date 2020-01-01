Албанія прийняла у Словаччини головування в ОБСЄ

Обов'язки держави, що головує в Організації з безпеки і співробітництва в Європі 1 січня 2020 року перейшли від Словаччини до Албанії.

Про це повідомляється на сайті організації.

«Вступ на посаду голови ОБСЄ є воістину історичним моментом для Албанії: з країни, де діє жорстокий комуністичний режим, що протистоїть "духу Гельсінкі ", нам надано честь керувати цією організацією. Головування в ОБСЄ знаменує собою основний момент нашої суттєвої трансформації», - сказав прем'єр-міністр і міністр з європейських та закордонних справ Еді Рама, займаючи пост чинного голови регіональної організації безпеки.

За його словами, головування Албанії у 2020 році засновується на трьох важливих цілях: виконання політичних зобов'язань; зміні ситуації на місцях, чи то запобігання ескалації конфлікту, спостереження за виборами або підтримка реформ або поліпшення безпеки і процвітання громадян; продовження зміцнення діалогу, натхненного 30-ою річницею Паризької хартії.

«Криза в Україні і навколо неї залишається найбільш нагальною загрозою безпеки в Європі, - зазначив Рама. - Зусилля з врегулювання конфліктів будуть в центрі уваги албанського головування, оскільки неприпустимо, щоб затяжні конфлікти в нашому регіоні як і раніше забирали життя».

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Рама також висловився з приводу інших ключових питань, які будуть включені в його порядок денний.

«Жінки, як і раніше найбільше страждають від нестабільності і конфліктів. Вони також несправедливо виключені з мирних переговорів. Саме тому ми зосередимося не лише на боротьбі з насильством щодо жінок, а й на підвищенні ролі жінок у мирі і безпеці», - сказав новий голова ОБСЄ.