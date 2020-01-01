Окупанти на Донбасі перешкоджають роботі спостерігачів ОБСЄ

Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє про чергові обмеження свободи пересування патрулів СММ ОБСЄ з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

“У черговий раз у щоденному звіті від 31 грудня 2019 року СММ ОБСЄ інформує про відмову патрулю Місії у проїзді на тимчасово окуповану територію Донецької області через блокпости біля населених пунктів Верхньошироківське та Приморське. Крім того, представники збройних формувань Російської Федерації не дозволили спостерігачам увійти на територію об'єкта збройних формувань біля населеного пункту Михайлівка”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такі дії можуть мати за мету приховати заборонену діяльність збройних формувань Російської Федерації, пересування або підготовку військ.

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Українська сторона СЦКК звертає увагу представників збройних формувань РФ на неприпустимість дій з перешкоджання виконання представниками СММ ОБСЄ мандату Місії.