Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Зайцевого
Укрінформ
Станом на 18.00 вівторка, 31 грудня, російські окупаційні війська 1 раз обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі.
Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.
"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню. З озброєння БТР противник обстріляв позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Зайцеве, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ"", - зазначається у повідомленні.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.