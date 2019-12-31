Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Зайцевого

Станом на 18.00 вівторка, 31 грудня, російські окупаційні війська 1 раз обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню. З озброєння БТР противник обстріляв позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Зайцеве, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ"", - зазначається у повідомленні.

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Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.