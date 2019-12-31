Метою відзначення 75-річчя перемоги є самоствердження Путіна — Ян Пєкло

Головною метою відзначення в наступному році в Москві 75-річчя перемоги над фашизмом буде самоствердження Володимира Путіна.

Таке переконання висловив в інтерв’ю Укрінформу колишній посол Польщі в Україні Ян Пєкло, повідомляє кореспондент агентства.

“Наближається 75-та річниця перемоги над фашизмом і травневі урочистості з цієї нагоди у Москві, до яких Путін вже готується. Для того, щоб ця річниця була належно підготовлена, Путін вирішив використати “відповідні гармати”, ще раз доводячи світові, що cаме завдяки Червоній армії було подолано фашизм. Тут є кілька підтекстів, але головний наратив спрямований на громадян Росії і має на меті показати, що їхній лідер відважний і рішучий”, - сказав Ян Пєкло.

Він зазначив, що це частково співпадає з останніми опитуваннями в Росії, які свідчать, що все більше росіян починають позитивно ставитися до постаті Сталіна.

Водночас дипломат нагадав, що, крім 75-ї річниці завершення Другої світової війни, у наступному році буде ще одна важлива дата в польсько-російських взаєминах – 100-річчя Варшавської битви 1920 року.

“Думаю, ця дата найбільше дратує Путіна, оскільки це чи не найбільша поразка, яку зазнала радянська Росія від польських військ та їхніх союзників – війська УНР, яке значно допомогло полякам у розгромі більшовиків під Варшавою”, - наголосив Пєкло.