Зірвані дахи й повалені дерева: Стамбулом прокотився ураган

Зірвані дахи й повалені дерева: Стамбулом прокотився ураган

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Укрінформ
Ураган, який прокотився Стамбулом, приніс значні руйнування, зокрема, з будівель вітром зірвало дахи, вибило вікна; повалені дерева пошкодили автомобілі, перекрили дороги.

Метеорологи попереджають про продовження негоди та можливі загрозливі наслідки по всій країні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Пориви вітру силою 50-80 км/год спричинили руйнування у місті. З двох будинків злетіли дахи, пошкоджені вивіски та білборди, в результаті падіння дерев пошкоджено автомобілі. Опади спричинили затоплення у деяких районах», - повідомили муніципальні служби Стамбула.

Метеорологи попереджають про погіршення погодних умов по всій країні. Зокрема, на Мармуровому та Егейському морях очікуються сильні шторми, на сході країни прогнозують сильні снігопади, на півдні – значну кількість опадів у вигляді дощу. Наразі через значну кількість снігу перекрито трасу Бурса-Анкара.

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Напередодні святкування Нового року громадян Туреччини та туристів, які прибули, зокрема, до Стамбула, попереджають про загрозу нових руйнувань та просять поставитися відповідально до збереження власного життя та здоров’я, в т.ч. врахувати можливі перебої у роботі громадського транспорту.

Наразі, в Стамбулі скасовано кілька рейсів поромного сполучення. Деякі літаки, що не змогли приземлитися, були спрямовані в інші аеропорти.

Фото: DHA Photo, АА

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