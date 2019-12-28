Катастрофи-2019: вчені називають причиною кліматичну кризу

Проблеми з кліматом зіграли ключову роль щонайменше у 15 стихійних лихах у 2019 році, збиток від яких становив більш як 1 млрд доларів.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на дослідження організації Christian Aid, що відстежує руйнування від стихійних лих, пов'язаних з кліматом у 2019 році.

«Проблеми з кліматом зіграли ключову роль щонайменше в 15 надзвичайних подіях у 2019 році, збиток від яких становив більш як 1 млрд доларів», - йдеться в повідомленні.

Збиток більше половини з них становить понад 10 млрд доларів на кожне лихо.

У Christian Aid повідомили, що витрати в людському вираженні і страхові втрати від багатьох катастроф, ймовірно, були недооцінені.

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Повені в Аргентині та Уругваї в січні цього року змусили 11 000 людей залишити свої будинки. Циклон Ідай забрав життя 1300 осіб у Зімбабве, Мозамбіку і Малаві в березні, а циклон Фані завдав удару по Індії і Бангладеш у травні і червні. Сильний мусон забрав життя в Індії 1900 людей.

Крім того, шторм Еберхард обрушився на Європу в березні, а тайфуни Факсай і Хаджибіс обрушилися на Японію у вересні і жовтні, зірвавши Кубок світу з регбі.

Лісові пожежі спустошили сільськогосподарські райони в Каліфорнії і завдали збитків на суму понад 25 мільярдів доларів, а ураган Доріан завдав удару уздовж східного узбережжя США, забравши життя 673 осіб.

Дослідження було складено до того, як можна було точно оцінити всі наслідки пожеж в Австралії.