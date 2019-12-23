Зимове тепло у Києві побило рекорд 2015 року

У понеділок у столиці був повторений температурний рекорд для 23 грудня, який раніше було зафіксовано у 2015 році.

Про це повідомляє пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 23 грудня після полудня стовпчик термометра повторив максимальне значення температури повітря для цього дня, яке було зафіксовано у 2015 році і склало +10,2°С", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що така температура повітря за кліматичною нормою відповідає максимальній температурі 25 жовтня.

Зважаючи на високий температурний фон і прогноз Українського гідрометцентру, існує велика ймовірність перевищення сьогодні і середньодобової температури повітря у Києві, яка була встановлена у 2015 році, додали в обсерваторії.

Раніше повідомлялося, що 19 грудня у Києві було встановлено три температурні рекорди.