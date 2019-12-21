2019-й: аномальна погода стає частішою за звичайну

Рік, що минає, приніс багато тепла, навіть забагато тепла - часто просто нестерпну спеку – але синоптики кажуть: за все доведеться заплатити

Укрінформ продовжує серію підсумкових публікацій про аномалії року, який минає. У попередньому матеріалі ми розбиралися як Україну винесло в самісінький центр геополітичних подій, де ми опинились між найвпливовішими гравцями та ядерними державами…

А сьогодні в центрі уваги – кліматичні аномалії в Україні та цілому світі

Почнемо з найсвіжішої новини: вперше за всі 139 років спостережень максимальна температура повітря в Києві в грудні перевищила 15° тепла, що на 3,7°С вище попереднього рекорду 40-річної давності, йдеться у повідомленні Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Ба більше. І середньодобова температура 18 грудня була рекордною, сягнувши +8,2°С, що на 2,4°С вище попереднього рекорду (тримався з 1937 року). "За кліматичною нормою такий показник відповідає температурі 16 жовтня", - додали в обсерваторії.

Ба ще більше. Ще й ніч на Миколая у Києві виявилась найтеплішою з 1881 року. "Стовпчик термометра не спустився нижче +5,8°С, що на 3,0°С вище попереднього рекордного значення температури 1904 та 2015 років", - йдеться у повідомленні.

До рекордів уже звикли?

Мабуть, так… Центральна геофізична обсерваторія зазначає, що з грудня минулого року по нинішній листопад УСІ МІСЯЦІ виявились теплішими за кліматичну норму.

"17 лютого у столиці було побито рекорд середньодобової температури повітря. Вона вперше за 139 років становила +4,6°С, що на 0,1°С вище попереднього рекордного значення температури для цього дня у 1974 році", - йшлося в лютневому повідомленні.

Березнева температура повітря у столиці коливалася від -6 до +20. А загалом березень виявився на 4,4°С теплішим за кліматичну норму.

Впродовж квітня у столиці сім днів були з літньою температурою, середньомісячна температура становила +10,6°С, що на 1,9°С вище за кліматичну норму.

У червні спека в Україні побила «абсолютний» рекорд: місяць став найспекотнішим за всі роки спостережень. Майже півмісяця близко +30 градусів Цельсія – плюс-мінус три градуси. У Києві через спеку навіть встановили нашвидкоруч виготовлені "водяні арки", під’єднані до систем розпилення води в парках.

У червні в парках Києва встановили водяні рамки / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Через спеку у столиці вдень обмежили рух фур задля «збереження дорожнього покриття на час тривалої спекотної погоди», бо колеса важких вантажівок прокладали по розпеченому асфальту «колії».

Липень виглядав трохи «блякло» на тлі червня... Але тоді «горіла» від рекордної спеки мало не вся Європа, не даючи забути про «нову реальність» клімату. До того ж п’ять місяців поспіль – з травня до вересня - зберігалася «надзвичайна пожежна небезпека», оголошена ДСНС або по всій Україні, або принаймні по великих її частинах. Дякувати, що минулося без великих пожеж – на тлі масштабних і смертоносних вогнищ на заході США, у Сибіру та в Амазонії.

Потерпало сільське господарство - на кінець вересня посуха вразила близько 50% посівів озимих.

"…на всій території країни зберігалися несприятливі агрометеорологічні умови для сівби і початкового росту озимих в результаті жорсткої повітряно-ґрунтової посухи. Станом на 30 вересня близько 50% площ залишалися в стані посухи. Стан сходів озимого ріпаку переважно добрий, місцями в західних областях - незадовільний через дефіцит вологи", - повідомила компанія УкрАгроКонсалт. На території Полтавської, Черкаської областей, у більшості районів південних областей України протягом вересня запаси продуктивної вологи в шарі грунту до 10 см повністю були відсутні.

Аномальна спека віщує і аномальні морози

У третій декаді вересня на кілька днів стрімко знизилися середньодобові температури - на 2-6° нижче норми, відзначалися заморозки на грунті та в повітрі. Натомість на початку жовтня температура повітря… знову підвищилася (+1,9-6,7 градусів вище норми).

У середині жовтня – посеред усього того аномального тепла – синоптики спрогнозували Україні НАЙХОЛОДНІШУ зиму за останні 30 років, рекордні морози та снігопади взимку. Відверто кажучи – вже грудень закінчується, і поки що не схоже… Але не будемо гнівити погоду і фахівців – попереду ще січень і лютий.

Погода стає більш екстремальною

Як пояснюють кліматологи, погода стає більш екстремальною, і відхилення від норм значно збільшується – і зовсім не обов’язково у бік підвищеної температури. Змінюються звичні для сезону потоки повітря - якщо раніше погоду в Україні формували переважно повітряні маси, які рухалися із заходу на схід - з океану, забезпечуючи досить м’який клімат, то зараз все частіше до України заносить сухе гаряче повітря з півдня або холодне з Арктики. Саме тому тепер так часто трапляються «качелі» - хвилі надзвичайного тепла або холоду.

Згідно зі щорічним прогнозом погоди сервісу AccuWeather для Європи, найбільші холоди будуть на території від Фінляндії до України – їх принесуть вітри з Сибіру. У січні-лютому 2020 року температура впаде до граничного мінімуму, чекають і на потужні снігопади.

Тож не пізно ще «зробити ставки»: збудеться чи ні? І що буде краще: мерзнути чи кепкувати з синоптиків?

Жовтень приніс ще одну природну «аномалію»: густий туман у столиці. "Уже тривалий час переважає антициклональний характер погоди, коли опади малоймовірні, вітер або слабкий, або взагалі штиль. Температурна інверсія атмосфери виникає, коли верхні шари атмосфери досить теплі, а приземний шар холодний – вертикальна циркуляція повітря сповільнюється, і всі продукти життєдіяльності міста не можуть піднятися у верхні шари атмосфери і розсіятися", - пояснило Управління екології та природних ресурсів КМДА. Поповзли чутки про смог - повітря, забруднене концентраціями СО через автомобільні викиди та спалювання листя.

А в листопаді… знову потепління - ще одне «бабине літо». А нині час звикати до того, що на вулиці «бабина зима».

Спекотно було в Європі

Влітку хвиля аномальної спеки накрила Європу. Наприкінці липня температурні рекорди було перевершено одразу у кількох країнах – Франції, Німеччині, Нідерландах, Бельгії. Стовпчики термометрів там завмерли на 39-42 градусах за Цельсієм. 25 липня в Парижі була найвища із коли-небудь зафіксованих температур – 42,6 градуса за Цельсієм! (детальніше Укрінформ писав про це тут).

У зв’язку з надмірною спекою на території 20 французьких департаментів на півночі і північному сході країни вперше ввели найвищий, “червоний” рівень небезпеки. Станом на 24 липня у країні було зафіксовано п'ять смертей.

Хвиля аномальної спеки накрила Європу

42,6 градуса зафіксували і в Німеччині, у місті Лінген, розташованому на північному заході країни. І це також новий температурний рекорд за всю історію спостережень.

У Нідерландах найвища температура була 40,4 градуса. А у Бельгії стовпчик термометра досягнув 40,6 градусів – тобто, було найспекотніше з 1833 року. Як пише The Guardian, міста особливо вразливі до температурних коливань через феномен, який називають ефектом “міських теплих островів”, коли бетонні будівлі та асфальт поглинають тепло вдень і знову віддають його вночі, не даючи місту охолонути.

У Британії зафіксували високу, хоч і не рекордну температуру – 38,1 градуса. Але країна за рік не оговталася від попередньої спеки. “Оскільки торік у нас була посуха, ґрунтові води та водойми не відновилися, тому становище набагато гірше”, – повідомляла The Wall Street Journal із посиланням на гідролога з університету Бірмінгема. Видання також зазначило, що спека та дефіцитні опади є «токсичною комбінацією» для фермерів і промисловості. Приміром, Electricité de France SA припинила виробництво електроенергії на двох ядерних реакторах… через високу температуру в річковій воді, яку використовують для охолодження реакторів.

…та й в усьому світі

Світові температурні рекорди вражають, факти і цифри, які ґрунтуються на оцінках Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) і NASA, говорять самі за себе, повідомляє Axios:

• Січень – за даними NOAA, третій найтепліший в історії січень. І це при тому що наприкінці січня прорвався арктичний циклон - тоді від морозу загинуло семеро людей. «Холодніше, ніж в Антарктиді, на Алясці і в Сибіру. Сьогодні на Середньому Заході США температура повітря, з урахуванням вітру, опустилась подекуди до мінус 55°, повідомляв «Голоc Амepики». І все одно в середньому місяць став «найтеплішим».

• Лютий: п'ятий найтепліший в історії лютий (дані NOAA).

• Березень: третій найтепліший в історії березень (причому NOAA і Європейська кліматична служба Copernicus оцінили березень 2019 року, як другий найтепліший березень за всю історію спостережень, а NASA і Японське метеорологічне агентство – як третій).

• Квітень: другий найтепліший в історії квітень (спостерігалася глобальна аномалія температури на 0,99 градуса вище середнього рівня XX століття, за даними NASA).

• Липень: за даними NOAA і Європейської кліматичної служби Copernicus, липень 2019 року обійшов серпень 2016 року і став рекордсменом температури за всю історію спостережень, побивши попередній рекорд на 0,09 градуса.

Країни одна за одною встановлювали «національні рекорди»:

• В Анголі спостерігалася найвища з будь-коли зафіксованих температур за місяць в лютому.

• У Кенії встановлена нова найвища температура квітня, 20 квітня в Мандера стовпчик термометра досяг значення 41,6 градуса.

• Австралія побила свій попередній рекорд найспекотнішого літа.

• 25 липня Бельгія побила свій попередній рекорд, зафіксувавши температуру 40,6 градуса.

• 28 червня Франція також побила свій попередній рекордний рівень температури в 44,1 градуса Цельсія - у Карпентрас температура піднялася до 44,3 градусів.

• 25 липня Німеччина побила свій температурний рекорд, Німецька служба погоди зареєструвала результат в 41,5 градуса.

• Нідерланди побили свій температурний рекорд за всю історію спостережень 25 липня була зафіксована температура 40,4 градуса.

• Польща встановила червневий температурний рекорд.

• 20 травня у В'єтнамі був побитий рекорд найвищої температури травня. Нове рекордне значення - 42,8 градуса.

2019 рік ще не закінчився

Оскільки 2019-й ще триває, точний підрахунок його «аномальності» ще попереду. Але вже відомо, що рекордно високі річні температури зафіксовані на більшій частині Європи, Нової Зеландії та частинах Близького Сходу та Росії. Водночас ЖОДНА частина Землі не була рекордно холодною, констатує NOAA. Підвищення середніх температур найбільш яскраво виражене в Арктиці, де температури підскочили більш ніж удвічі більше, ніж на решті земної кулі.

Зміна звичних кліматичних умов, до яких пристосовано все життя людей: сільське господарство, будівництво, транспорт тягне величезні втрати.

Ураган "Флоренс"

Торік NOAA склала список погодних катастроф у США зі шкодою більше мільярда доларів - 14 таких подій, або загалом 91 мільярд. Ці катастрофи включали урагани «Флоренс» та «Майкл», лісові пожежі та інші екстремальні події. Ураган Майкл - на першому місці в 25 мільярдів доларів.

Дев'ять із десяти найтепліших років, починаючи з 1880-го, зафіксовані після 2004-го. "Вплив довготривалого потепління вже відчувається - у прибережних повенях, теплових хвилях, інтенсивних опадах та зміні екосистем", - заявив у прес-релізі директор NASA GISS Гевін Шмідт.

Дослідження показують, що зміна клімату вже збільшує шанси та серйозність деяких видів екстремальних погодних явищ, зокрема тайфунів та зливових опадів – з одного боку, та засух, частих і сильних пожеж – з іншого.

Олександр Волинський, Київ