Болівія висилає іспанських і мексиканських дипломатів

В. о. президента Болівії Жанін Аньєс дала посла Мексики в Ла-Пасі і двом іспанським дипломатам 72 години на від'їзд з країни.

Про це повідомляє DW.

"Влада Болівії оголосила кількох іноземних дипломатів персонами нон грата. Посол Мексики в Ла-Пасі Марія Тереса Меркадо, тимчасова повірена у справах Іспанії в Болівії Христина Боррегеро, а також консул Іспанії в Болівії Альваро Фернандес повинні залишити країну протягом 72 годин", - йдеться в повідомленні.

Дипломатична криза виникла після візиту Христини Боррегеро в посольство Мексики в Ла-Пасі. Болівійський міністр внутрішніх справ Артуро Мурільйо звинуватив її в намірі таємно вивести з посольства колишнього чиновника з уряду Моралеса.

Зазначається, що офіційний Мадрид відкинув звинувачення у втручанні у внутрішні справи Болівії. Подібні твердження є "наклепом", мета якої - завдати шкоди відносинам двох країн за допомогою "теорій змови", йдеться в заяві іспанського уряду. Мадрид у відповідь оголосив персонами нон грата трьох болівійських дипломатів. Мексика також засудила "політичне" рішення Болівії.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня в Болівії пройшли вибори глави держави. Верховний виборчий суд, який грає в країні роль виборчої комісії, оголосив про перемогу чинного президента Ево Моралеса вже в першому турі. Однак попередні результати голосування вказували на можливість другого туру.

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Позиція влади викликала масові протести в Болівії, на тлі яких Моралес 10 листопада заявив про свою відставку. Влада Мексики надали йому політичний притулок. Слідом за Моралесом свої пости покинули віцепрезидент і спікери обох палат парламенту.

Жанін Аньєс, проголосила себе президентом країни на перехідний період, пообіцяла провести нові вибори в найкоротші терміни. Перехідний уряд Болівії звинуватив пішов у відставку президента в тероризмі і підбурюванні до масових заворушень.

Фото: dpa