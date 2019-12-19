Болівійські прокурори видали ордер на арешт експрезидента Моралеса

Прокурори Болівії видали ордер на арешт колишнього президента країни Ево Моралеса. Раніше глава болівійського МВС Артуро Мурільйо звинуватив Моралеса в провокації смертельних сутичок під час демонстрацій, які призвели до загибелі 35 людей.

Про це повідомляє The Guardian.

Ордер видали в болівійській столиці Сукре, експрезидента звинуватили в бунті та тероризмі.

Згідно з офіційними підрахунками, Моралес у четвертий раз поспіль переміг на президентських виборах Болівії в жовтні. Організація американських держав розкритикувала підрахунки голосів за порушення процедури.

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Як повідомлялося, 10 листопада президент Болівії Ево Моралес подав у відставку внаслідок масових виступів опозиції проти маніпуляцій з підрахунком голосів на президентских виборах. Другий віцеспікер Палати сенаторів парламенту Жанін Аньєс стала виконувати обов'язки глави держави.

Моралес виїхав до Мексики. Події, пов'язані з його відставкою, він називає "заколотом", "змовою олігархів" і "переворотом".

Фото: Javier Mamani/Getty Images