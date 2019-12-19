Болівійські прокурори видали ордер на арешт експрезидента Моралеса

Болівійські прокурори видали ордер на арешт експрезидента Моралеса

Укрінформ
Прокурори Болівії видали ордер на арешт колишнього президента країни Ево Моралеса. Раніше глава болівійського МВС Артуро Мурільйо звинуватив Моралеса в провокації смертельних сутичок під час демонстрацій, які призвели до загибелі 35 людей.

Про це повідомляє The Guardian.

Ордер видали в болівійській столиці Сукре, експрезидента звинуватили в бунті та тероризмі.

Згідно з офіційними підрахунками, Моралес у четвертий раз поспіль переміг на президентських виборах Болівії в жовтні. Організація американських держав розкритикувала підрахунки голосів за порушення процедури. 

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Як повідомлялося, 10 листопада президент Болівії Ево Моралес подав у відставку внаслідок масових виступів опозиції проти маніпуляцій з підрахунком голосів на президентских виборах. Другий віцеспікер Палати сенаторів парламенту Жанін Аньєс стала виконувати обов'язки глави держави.

Моралес виїхав до Мексики. Події, пов'язані з його відставкою, він називає "заколотом", "змовою олігархів" і "переворотом".

Фото: Javier Mamani/Getty Images

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