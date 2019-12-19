Болівійські прокурори видали ордер на арешт експрезидента Моралеса
Про це повідомляє The Guardian.
Ордер видали в болівійській столиці Сукре, експрезидента звинуватили в бунті та тероризмі.
Згідно з офіційними підрахунками, Моралес у четвертий раз поспіль переміг на президентських виборах Болівії в жовтні. Організація американських держав розкритикувала підрахунки голосів за порушення процедури.
Як повідомлялося, 10 листопада президент Болівії Ево Моралес подав у відставку внаслідок масових виступів опозиції проти маніпуляцій з підрахунком голосів на президентских виборах. Другий віцеспікер Палати сенаторів парламенту Жанін Аньєс стала виконувати обов'язки глави держави.
Моралес виїхав до Мексики. Події, пов'язані з його відставкою, він називає "заколотом", "змовою олігархів" і "переворотом".
Фото: Javier Mamani/Getty Images