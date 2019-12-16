Болівія готує ордер на арешт експрезидента Моралеса

Найближчими днями може бути виписаний ордер на арешт колишнього президента Болівії Ево Моралеса, який залишив країну.

Про це повідомляє BBC з посиланням на виконавицю обов'язків президента Болівії Жанін Аньєс.

"Моралес знає, що в разі повернення повинен буде відповісти перед країною, що у нього є неоплачені рахунки перед правосуддям. Звісно, у найближчі кілька днів цей ордер на арешт буде виданий. Ми вже подали відповідні клопотання", - розповіла Аньєс.

Вона додала, що Моралес може повернутися до Болівії, коли захоче.

Як повідомлялося, 10 листопада президент Болівії Ево Моралес подав у відставку внаслідок масових виступів опозиції проти маніпуляцій з підрахунком голосів на президентских виборах. Другий віцеспікер Палати сенаторів парламенту Жанін Аньєс стала виконувати обов'язки глави держави.

Моралес виїхав до Мексики. Події, пов'язані з його відставкою, він називає "заколотом", "змовою олігархів" і "переворотом".

Фото: Javier Mamani/Getty Images