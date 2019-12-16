Болівія готує ордер на арешт експрезидента Моралеса

Болівія готує ордер на арешт експрезидента Моралеса

Укрінформ
Найближчими днями може бути виписаний ордер на арешт колишнього президента Болівії Ево Моралеса, який залишив країну.

Про це повідомляє BBC з посиланням на виконавицю обов'язків президента Болівії Жанін Аньєс.

"Моралес знає, що в разі повернення повинен буде відповісти перед країною, що у нього є неоплачені рахунки перед правосуддям. Звісно, у найближчі кілька днів цей ордер на арешт буде виданий. Ми вже подали відповідні клопотання", - розповіла Аньєс.

Вона додала, що Моралес може повернутися до Болівії, коли захоче.

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Як повідомлялося, 10 листопада президент Болівії Ево Моралес подав у відставку внаслідок масових виступів опозиції проти маніпуляцій з підрахунком голосів на президентских виборах. Другий віцеспікер Палати сенаторів парламенту Жанін Аньєс стала виконувати обов'язки глави держави.

Моралес виїхав до Мексики. Події, пов'язані з його відставкою, він називає "заколотом", "змовою олігархів" і "переворотом".

Фото: Javier Mamani/Getty Images

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