У Болівії пройдуть вибори до парламенту - без експрезидента Моралеса

Сенат Болівії затвердив рішення про проведення парламентських виборів, відповідно до якого колишній президент Ево Моралес не зможе взяти у них участь.

Відповідний законопроєкт був ухвалений одностайно, повідомляє DW.

"Згідно з законопроєктом, кандидатам, які вже були членами парламенту протягом його останніх трьох скликань, забороняється балотуватися на переобрання. Відповідно, колишній президент країни Ево Моралес не зможе брати участь у цих виборах", - ідеться у повідомленні.

Документ також передбачає, що впродовж наступних 20 днів мають бути обрані члени виборчої комісії країни.

Тимчасовий президент Болівії Жанін Аньєс заявила, що підпише цей закон у неділю, 24 листопада.

Водночас, Аньєс відхилила законопроєкт партії Моралеса про амністію колишнього президента та віцепрезидента Альваро Гарсії Лінери. Утім, партія Моралеса "Рух за соціалізм" уклала угоду про діалог із тимчасовим урядом у присутності посередників з Організації Об'єднаних Націй, Європейського Союзу та католицької церкви.

Читайте також: Під час протестів у Болівії загинули 23 особи

Як повідомлялося, 10 листопада президент Болівії Ево Моралес подав у відставку внаслідок масових виступів опозиції проти маніпуляцій із підрахунком голосів на президентських виборах. Другий віцеспікер Палати сенаторів парламенту Болівії Жанін Аньєс стала виконувачкою обов'язків глави держави.

Моралес виїхав до Мексики. Нинішні події у Болівії він називає "заколотом", "змовою олігархів" та "переворотом".