Під час протестів у Болівії загинули 23 особи
Про це повідомляє ВВС.
«Щонайменше 23 осіб було вбито внаслідок триваючих політичних заворушень», - йдеться у повідомленні.
Крім того, повідомляється про нестачу продовольства та палива в країні. На фоні цієї проблеми місцева влада у неділю поставила до столиці країни Ла-Пас основні харчові продукти.
Тимчасовий президент Болівії Жанін Аньєс, яка сама зіткнулася із закликами піти у відставку, заявила у неділю, що найближчим часом вона проведе нові «прозорі» вибори, щоб допомогти відновити «демократичний авторитет» в країні.
Як повідомлялося, 10 листопада президент Болівії Ево Моралес подав у відставку внаслідок масових виступів опозиції проти маніпуляцій з підрахунком голосів на президентських виборах. Другий віцеспікер Палати сенаторів парламенту Болівії Жанін Аньєс стала виконуючим обов'язки глави держави.
Фото: El Deber.