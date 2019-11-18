Під час протестів у Болівії загинули 23 особи

Кількість жертв безладів у Болівії зросла до 23 осіб, у країні повідомляють про нестачу продовольства та палива.

Про це повідомляє ВВС.

«Щонайменше 23 осіб було вбито внаслідок триваючих політичних заворушень», - йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомляється про нестачу продовольства та палива в країні. На фоні цієї проблеми місцева влада у неділю поставила до столиці країни Ла-Пас основні харчові продукти.

Тимчасовий президент Болівії Жанін Аньєс, яка сама зіткнулася із закликами піти у відставку, заявила у неділю, що найближчим часом вона проведе нові «прозорі» вибори, щоб допомогти відновити «демократичний авторитет» в країні.

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Як повідомлялося, 10 листопада президент Болівії Ево Моралес подав у відставку внаслідок масових виступів опозиції проти маніпуляцій з підрахунком голосів на президентських виборах. Другий віцеспікер Палати сенаторів парламенту Болівії Жанін Аньєс стала виконуючим обов'язки глави держави.

Фото: El Deber.