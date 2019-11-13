У Болівії поновилися сутички прихильників і противників експрезидента Моралеса

У столиці Болівії Ла-Пас поновилися сутички між противниками та прихильниками експрезидента Ево Моралеса, змушеного залишити країну на тлі протестів проти фальсифікації президентських виборів.

Про це повідомляє Sky News.

"Сутички поновилися на вулицях столиці Болівії після того, як лідер опозиції в Сенаті оголосила себе тимчасовим президентом держави", - йдеться у повідомленні.

Розлючені прихильники Моралеса вимагають відставки Аньєс. Поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати натовп.

Військові літаки-винищувачі були помічені в небі над столицею Болівії Ла-Пас.

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Як повідомляв Укрінформ, другий віцеспікер Палати сенаторів парламенту Болівії Жанін Аньєс стала виконувачкою обов'язків президента країни. Вибори нового президента Болівії можуть відбутися у найближчі 90 днів.

10 листопада президент Болівії Ево Моралес подав у відставку внаслідок масових виступів опозиції проти маніпуляцій з підрахунком голосів на виборах президента Болівії, після яких країну охопили акції протесту. У протистоянні з правоохоронцями загинули семеро протестувальників, сотні зазнали поранень.

Фото: Sky News