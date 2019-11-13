У Болівії поновилися сутички прихильників і противників експрезидента Моралеса
Про це повідомляє Sky News.
"Сутички поновилися на вулицях столиці Болівії після того, як лідер опозиції в Сенаті оголосила себе тимчасовим президентом держави", - йдеться у повідомленні.
Розлючені прихильники Моралеса вимагають відставки Аньєс. Поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати натовп.
Військові літаки-винищувачі були помічені в небі над столицею Болівії Ла-Пас.
Як повідомляв Укрінформ, другий віцеспікер Палати сенаторів парламенту Болівії Жанін Аньєс стала виконувачкою обов'язків президента країни. Вибори нового президента Болівії можуть відбутися у найближчі 90 днів.
10 листопада президент Болівії Ево Моралес подав у відставку внаслідок масових виступів опозиції проти маніпуляцій з підрахунком голосів на виборах президента Болівії, після яких країну охопили акції протесту. У протистоянні з правоохоронцями загинули семеро протестувальників, сотні зазнали поранень.
Фото: Sky News