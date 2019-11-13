У Болівії від початку протестів загинули семеро демонстрантів

У Болівії від початку масових акцій протесту загинули семеро демонстрантів.

Про це заявив генпрокурор країни Хуан Ланчіпа, повідомляє El Deber.

«Усі випадки розслідуватимуться, доки не встановлять правду і винуватці не будуть покарані відповідно до закону. Ми також закликаємо населення відновити спокій у країні та сподіваємося, що події на кшталт таких у нас більше не повторяться», - наголосив Ланчіпа.

Він уточнив, що троє людей загинули у Кочабамбі, двоє у Санта-Крусі і ще двоє - у столиці Ла-Пасі. Більшість із них загинули від вогнепальних поранень.

Як повідомляв Укрінформ, другий віцеспікер Палати сенаторів парламенту Болівії Жанін Аньєс стала виконувачкою обов'язків президента країни. Вибори нового президента Болівії можуть відбутися у найближчі 90 днів.

10 листопада президент Болівії Ево Моралес подав у відставку внаслідок масових виступів опозиції проти маніпуляцій з підрахунком голосів на виборах президента Болівії, після яких країну охопили акції протесту. У протистоянні з правоохоронцями загинули семеро протестувальників, сотні зазнали поранень.

Фото: El Deber.