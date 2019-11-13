У Болівії призначили виконувача обов'язків президента

Другий віцеспікер Палати сенаторів парламенту Болівії Жанін Аньєс стала виконувачем обов'язків президента країни.

Вона має намір прийняти всі необхідні заходи для стабілізації ситуації в країні, повідомляє Los Tiempos.

"Я негайно вступаю на посаду Президента держави та зобов'язуюсь прийняти всі необхідні заходи для заспокоєння країни", - сказала Аньєс.

Вибори нового президента Болівії можуть відбутися у найближчі 90 днів.

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Як повідомлялося, 10 листопада Ево Моралес подав у відставку внаслідок масових виступів опозиції проти маніпуляцій з підрахунком голосів на виборах президента Болівії, після яких країну охопили акції протесту. У протистоянні з правоохоронцями загинули троє протестувальників, сотні отримали поранення.

Фото: APG