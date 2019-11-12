Експрезидент Болівії втік до Мексики
Про це повідомляє AFP.
«Ево Моралес покинув Болівію у понеділок та відправився до Мексики, яка надала йому політичний притулок», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Мексики Марсело Ебрард підтвердив, що країна надала притулок Моралесу. Пізніше в понеділок написав у своєму Твіттері, що мексиканський військовий літак вже вилетів із Моралесом на борту.
«Згідно з міжнародними конвенціями, він знаходиться під захистом Мексики. Його життя і недоторканність були врятовані», - зазначив Ебрард.
Згідно з виданням, Моралес подякував Мексиці за його захист і пообіцяв повернутися до своєї країни «сильнішим і енергійнішим».
Як повідомлялося, 10 листопада Ево Моралес подав у відставку внаслідок масових виступів опозиції проти маніпуляцій з підрахунком голосів на виборах президента Болівії, після яких країну охопили акції протесту. У протистоянні з правоохоронцями загинули троє протестувальників, сотні отримали поранення.
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