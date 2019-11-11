Мексика готова надати Моралесу притулок у своєму посольстві

Мексика готова надати Моралесу притулок у своєму посольстві

Укрінформ
Влада Мексики готова надати у своєму посольстві в Болівії притулок Ево Моралесу, який оголосив про відставку з посади президента.

Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ Мексики Марсело Ебрард.

«Мексика, відповідно до своєї традиції надання притулку і невтручання, прийняла 20 представників болівійської виконавчої та законодавчої влади в офіційній резиденції в Ла-Пасі (столиця Болівії - ред.), тому ми також вирішили запропонувати притулок Ево Моралесу», - ідеться в дописі.

Як повідомляв Укрінформ, 10 листопада Ево Моралес подав у відставку в результаті масових виступів опозиції проти маніпуляцій із підрахунком голосів на виборах президента Болівії.

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Після президентських виборів 20 жовтня Болівію охопили акції протесту. Опозиція звинуватила виборчу комісію в маніпуляції під час підрахунку голосів. У протистоянні з правоохоронцями загинуло троє протестувальників, сотні отримали поранення.

 Фото: Javier Mamani/Getty Images

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