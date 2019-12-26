Туреччина потерпає від стихій: на півночі - лісові пожежі, на півдні - повені

У результаті пожеж на півночі Туреччини у провінції Трабзон знищені 280 гектарів лісів та угідь. Водночас на півдні й далі борються із наслідками повеней та селів, що утворилися в результаті рекордної кількості опадів.

Про результати операції з пожежогасіння повідомив міністр сільського і лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі, який прибув на місце події, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Загалом вогнем знищено 280 га територій, найважливіша частина з них – це плантації лісових горіхів площею 10 га», - зазначив міністр.

Причиною пожежі, за його словами, стала відсутність опадів у регіоні та сильні вітри.

Туреччина потерпає від лісових пожеж та повеней/Фото: Hurriyet, Нaberler

Загалом було зафіксовано 65 пожеж, у 23 різних районах провінції.

На півдні країни через тривалі опади оголошено підвищений рівень небезпеки.

«250 кг опадів на квадратний метр стали рекордними для провінції Адана та призвели до затоплень значних територій та утворення селевих потоків. Для порятунку людей, що заблоковані у своїх будинках або на дорогах у автомобілях, рятують за допомогою катерів та вертольотів», - повідомляють у кризовому центрі, створеному для координації рятувальних операції та моніторингу ситуації.

До порятунку людей також залучено військовослужбовців та військовий вертоліт. Загалом врятовано понад 100 осіб. У навчальних закладах у постраждалих районах тимчасово припинено навчання.

Фото: Hurriyet, Нaberler