Вашингтон розробляє стратегію інформаційної війни проти Росії — WP

Чиновники Кіберкомандування США розробляють стратегію інформаційної війни, яка може бути застосована проти високопоставлених російських чиновників і олігархів, в разі втручання Москви в американські вибори в 2020 році.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на колишніх та діючих чиновників.

“Військові кіберчиновники розробляють стратегію ведення інформаційної війни, яка може бути застосована проти високопоставлених російських чиновників і олігархів, в разі втручання Москви в американські вибори в 2020 році через злам виборчої системи або поширення дезінформації”, - йдеться у повідомленні.

За словами співрозмовників, згідно з однією з опцій Кіберкомандування США може розкрити конфіденційні особисті дані вищого російського керівництва й еліти, якщо втручання в американські вибори не припиниться. Водночас джерела відмовитися надавати більш конкретні подробиці.

За даними газети, інший можливий варіант, який може використати Вашингтон пов'язаний з дезінформацією, яка спрямована на використання суперництва всередині російського уряду і владних еліт.

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Так, у 2016 році помічники у Раді національної безпеки в адміністрації вже експрезидента США Барака Обами розробили декілька кіберкроків проти Росії, аналогічних тим, які зараз розглядаються кіберкомандуванням, але тоді вони не були цікавими керівництву країни.

Як повідомив один з колишніх чиновників, поточна ситуація кардинально відрізняється у порівнянні з 2016 роком.

Зазначається, що будь-яка кібероперація проти Москви буде розглядатися іншими установами, включаючи Державний департамент і ЦРУ, та потребуватиме згоди від міністра оборони США.