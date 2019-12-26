Ізраїльська авіація завдала ударів по сектору Гази

Літаки військово-повітряних сил Ізраїлю у четвер завдали ударів по цілях в Газі у відповідь на ракетний обстріл ізраїльської території, що стався у середу ввечері.

Про це повідомляється на сторінці Армії оборони Ізраїлю в Twitter. «У відповідь на запущену ввечері із Гази по ізраїльському цивільному населенню ракету військово-повітряні сили Ізраїлю вразили ряд терористичних цілей ХАМАС на території сектора Газа», - йдеться в повідомленні. Читайте також: Ізраїль дозволив ввезення в Сектор Гази близько 20 рятувальних і пожежних машин Як відомо, у середу ввечері пресцентр ізраїльської армії заявив про запуск палестинськими бойовиками із руху радикального ХАМАС ракети із сектора Газа, яка була успішно перехоплена ізраїльською системою протиповітряної оборони «Залізний купол». Попередній же раз палестинські радикали здійснили обстріл ізраїльської території 19 грудня.